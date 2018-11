Gestul facut de un om al strazii intr-o stație de metrou din București i-a impresionat pe calatori: „Pentru mine a fost o lecție!”

HC Dobrogea Sud Constanta, meci cu CSA Steaua in Cupa Romaniei În optimile de finală ale Cupei României la handbal masculin, HC Dobrogea Sud va întâlni CSA Steaua Bucureşti, pe 8 decembrie, în capitală. În faza precedentă a competiţiei, echipa de pe litoral a eliminate CSM Botoşani, pe care a învins-o în deplas ...

Pompierii actioneaza in Cernavoda. De ce intervin Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al Judeţului Constanţa au fost solicitaţi să intervină în Cernavodă ,judeţul Constanţa. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins vegetaţia uscată de pe strada de lângă cimitirul turcesc.

Scrisoare a supravietuitorilor Colectiv: Vor o intalnire cu Dancila pentru un mecanism national dedicat victimelor arse Mai multi supravietuitori ai incendiului din clubul Colectiv au trimis o scrisoare Vioricai Dancila si ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, prin care cer infiintarea unui Mecanism National de Interventie de Urgenta in Cazul Accidentelor cu Victime Mari Arsi, ei subliniind ca vor o intalnire pentru ...

In ce dosare de la DNA apare numele contabilei sexy de la Tel Drum Numele Nicoletei Pene, mana dreapta a lui Petre Pitis, directorul general al firmei Tel Drum, protagonista principala a dezvaluirilor facute de Rise Project, in cazul valizei pierdute, apare si in anchetele procurorilor de la DNA. Este vorba de cazul Belina si cele doua dosare Tel Drum.

Cine sunt cei 15 parlamentari care au reclamat clipul „Copiii Referendumului“ Jurnalistul Vlad Petreanu a făcut publică o adresă semnată de 15 parlamentari care au reclamat clipul „Copiii Referendum ...

Prognoza meteo 6-18 noiembrie. Vremea se schimba radical in urmatoarele doua saptamani: Ploi abundente și temperaturi negative Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza pentru următoarele două săptămâni, perioada 6-18 noiembrie. Vremea se va răci treptat, iar după 11 noiembrie ploile vor începe să fie din ce în ce mai prezente începând cu 11 noiembrie. Vești proaste de la meteorologi pentru următoarele două săptămâni! Va fi din ce în ce mai frig, […] The post Prognoza meteo 6-18 noiembrie. Vremea se schimbă radical în următoarele două săptămâni: Ploi abundente și temperaturi negative appeared first on Cancan.ro.

Presedintele Academiei Romane: Nu din pricina Catedralei Neamului nu avem noi scoli si spitale Preşedintele Academiei Române, istoricul Ioan Aurel Pop, afirmă, într-un interviu publicat în Ziarul Lumina, că lipsa şc ...

Fiul lui Liviu Dragnea și-a ”tunat” mașina cu aproape 80.000 de euro. Este cea mai puternica mașina din lume din categoria ei Pasiunea pentru mașini a lui Valentin Dragnea a fost relatată de multe ori de presa din Teleorman. Piesa de rezistență o reprezintă însă un Volswagen Golf pe care l-a tunat cu 80.000 de euro. După ce Valentin Dragnea a cumpărat un Golf 6 R, a apelat la o firmă de tuning auto pentru a obține […] The post Fiul lui Liviu Dragnea și-a ”tunat” mașina cu aproape 80.000 de euro. Este cea mai puternică mașină din lume din categoria ei appeared first on Cancan.ro.

Nelson Mondialu’, momente tensionate! Celebrul interlop a fost tradat de cea mai importanta persoana! În ultimele zile, Nelson Mondialu’ a trecut prin clipe extrem de grele. Cea mai importantă persoană din viaţa sa l-a părăsit. Pentru a primi o vorbă bună din partea fanilor, Nelson mondialu le-a spus și acestora prin ce trece.(CITEȘTE ȘI: AVEM FILMĂRILE NOCTURNE CU SIMONA HALEP & ”IUBI” MILIONARUL!) După o ceartă cu soţia, aceasta a […] The post Nelson Mondialu’, momente tensionate! Celebrul interlop a fost trădat de cea mai importantă persoană! appeared first on Cancan.ro.