Gestul INCREDIBIL al batranului de 66 de ani pentru cei care aproape l-au omorat in bataie. Cu dureri mari in tot corpul si printre lacrimi, le-a spus ca…

Batranul lasat aproape paralizat de doi indivizi, intr-un pasaj din Brasov, vrea sa le ofere astfel o lectie celor care au fost la un pas sa-l omoare in bataie. Se pare ca victima lucra la unul dintre batausi, iar totul ar fi pornit cand i-a cerut banii cuveniti, ca sa-i trimita fiului bolnav, ramas acasa.

Printre lacrimi, lectia pe care batranul snopit in bataie le-o da agresorilor care ar fi putut sa-i fie nepoti te lasa fara cuvinte. Desi, e-n scaun cu rotile, din cauza coloanei fracturate, barbatul in varsta de 70 de ani spune ca-i iarta. O poate face, probabil, si pentru ca nu-si mai aminteste multe. Marturie a violentei cumplite stau insa imaginile surprinse in seara atacului.

Paznicul de la pasaj a fost cel care l-a salvat pe barbat din mainile batausilor. La politie, cei doi ar fi spus ca erau prea beti ca sa realizeze ca erau la un pas sa ucida. Deocamdata, motivul scandalului e neclar, pentru ca intre declaratiile celor 3 exista diferente. Se pare ca victima lucra pentru unul dintre agresori, iar totul ar fi izbucnit dupa ce el si-ar fi cerut banii.

Barbatul e din Focsani, iar in Brasov muncea cu ziua, ca sa-si intretina fiul bolnav, de-acasa. Deocamdata, el va mai ramane cel putin doua saptami internat in spital. Agresorii sai sunt in arest preventiv, pentru loviri si alte violente.

