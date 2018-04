Gestul neasteptat al criminalului din Brasov! Pana si politistii au ramas cu gura cascata dupa ce le-a cerut asta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin Mircea Buliga, barbatul care si-a omorat familia, iar apoi s-a predat, este arestat pentru 30 zile si se afla in arestul Politiei Brasov, scrie stirilekanald.ro. Barbatul se afla intr-o celula cu alti patru detinuti, iar pana acum el a primit vizite din parea unei cumnate, dar si prieteni de-ai sai. Mai mult, detinutului i-a fost lasat si un pachet, in care a primit fructe si bani. Se pare ca Florin Mircea Buliga este pretentios cand vine vorba de mancare. Acesta le-ar fi cerut politistilor sa i se dea mancare fara carne, mentionand ca tine post. CITESTE SI: Crima de la Brasov. De ce a incercat sa se sinucida ucigasul si de ce a dorit sa ramana in viata dupa ce si-a ucis familia Cazuri criminalilor care si-au uci ...