Gestul pe care ducesa Kate il face zilnic in memoria Dianei: Nu a cunoscut-o personal niciodata, dar acum ca are si ea copii, intelege ca …

Desi nu a cunoscut-o personal pe Printesa Diana, Kate Middleton ii cinsteste zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Si anume, Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di.

In anul 1982, cand s-a nascut primul lor fiu, Printul Charles i-a daruit sotiei sale un colier pe care era gravat numele lui William. In general, Diana il purta in spatiul familial, dar a fost surprinsa cu el si la evenimente publice.

„Familia a fost intotdeauna pe primul loc pentru Printesa Diana, asa ca nu este nicio surpriza faptul ca isi grava anumite bijuterii cu numele acestora”, explica un apropiat al Casei Regale pentru presa britanica.

Pentru a mentine traditia familiei regale, Pippa Middleton i-a oferit surorii sale in 2013 un colier foarte asemanator cu cel al Printesei de Wales pentru a celebra nasterea primului ei copil, Printul George. Pe colier este scris „George Alexander Louis”, dar si litera „W”, initiala sotului sau.

Bijuteria a fost procurata de la un magazin local din Londra, Merci Maman, care a gasit o sursa de inspiratie in Printesa Diana cand a fost confectionata.

Sursa: unica.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.