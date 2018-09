Gheorg a fost bucatarul preferat al lui Teo Trandafir. De ceva ani, s-a retras de pe micile ecrane si a fost implicat intr-un scandal monstru

In urma cu ani, bucatarul Gheorg era o prezenta constanta pae micile ecrane din Romania. De ceva ani, acesta s-a retras din lumina reflectoarelor.

Gheorg, pe numele sau real George Vitan, a fost multa vreme in lumina reflectoarelor, pe vremea cand facea parte din echipa cu care binecunoscuta Teo Trandafir prezenta o emisiune de succes la Pro TV.

Gheorg, care dupa separarea de Teo Trandafir a lucrat si la alte posturi de televiziune, era apreciat atat pentru talentul sau la gatit, cat si pentru dezinvoltura sa.

Iesit de multa vreme din lumina reflectoarelor, Gheorg, care a fost coleg de emisiune si cu starleta Bianca Rus, a decis sa se implice in afaceri, in comuna 1 Decembrie, din apropiere de Bucuresti. Acolo unde, recent a fost in vizita si prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuteanu, alaturi de cei doi copii ai sai.

Gheorg, care la un moment dat a fost implicat intr-un scandal monstru la cofetaria sa cu inspectori de la Protectia Consumatorului, nu si-a pierdut zambetul cu care i-a cucerit pe telespectatori de-a lungul anilor, insa trecerea timpului si-a pus amprenta asupra lui. Este grizonat si nu mai este la fel de suplu ca in vremurile care au trecut.

„Ultima zi de vacanta… Ne-am bucurat de aer, soare si relaxare la restaurantul prietenului Gheorg din comuna 1 Decembrie si pe malul Argesului, unde am incins un foc de tabara de poveste!!!! Multumim, nenea Gheorg si sa iti mearga bine!!!”, i-a transmis Adriana Bahmuteanu lui Gheorg.

