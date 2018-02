Gheorghe Asachi, un illuminist al timpului sau

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aplecati cu interes, cercetare si luare aminte asupra “iluministului si enciclopedicului” carturar moldovean, Gheorghe Asachi, numerosii sai exegeti, mai vechi si mai noi, conchid “la unison” ca: “nu exista vreun domeniu al culturii, artei si tehnicii iesene si romanesti care sa nu-i revendice, ca initiator, numele lui!” Gheorghe Asachi s-a nascut la 1 martie 1788, in nordul Moldovei, la Herta (Ucraina), in familia preotului Lazar si Elena Asachi (Asachievici). La 8 ani, urmandu-si familia la Lwov, se instruieste in limba polona, latina si germana si, apoi, urmeaza cursurille facultatii de Filozofie a Universitatii din localitate, studiind : logica, matematica, istoria, fizica- metafizica si ...