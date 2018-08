Gheorghe Cuc, primar Sacuieu: Dezvoltarea turismului este esentiala pentru dezvoltarea comunei

Gheorghe Cuc la emisiunea BZC Live

Gheorghe Cuc, primarul comunei clujene Sacuieu, a raspuns unor intrebari legate de autoritatea pe care o conduce, planurile de dezvoltare ale localitatii si nu numai, in cadrul emisiunii BZC Live, din data de 22 august.

Potrivit primarului, atat comuna Sacuieu, cat si localitatile invecinate sau localitatile de dimensiuni mici, in general, sunt oarecum dezavantajate in raport cu localitatile mai mari, atunci cand vine vorba despre atractia fondurilor guvernamentale sau europene.

Tot potrivit primarului Gheorghe Cuc, dezvoltatea turismului montan este o prioritate strategica pentru comuna clujeana Sacuieu, ale carei peisaje atrag tot mai multi turisti de la an la an, dar care insa se vede impiedicata in procesul de dezvoltare datorita infrastructurii si a birocratiei care face ca demararea unui proiect sa dureze ani de zile.

