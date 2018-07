Gheorghe Hagi, dupa ce a jucat cu rezervele la Chiajna: E bine si un punct, dar cred ca meritam mai mult. Am produs fotbal

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, luni seară, după remiza cu Concordia Chiajna, scor 1-1, că FC Viitorul ar fi meritat mai mult de un punct.

“Un meci greu în deplasare, cred că, cu toate că am făcut foarte multe schimbări, am produs fotbal, am avut ocazii multe. Văd că încă ne ocoleşte şansa. Până la urmă e bine şi un punct, dar cred că meritam mai mult. În careu trebuie să fim mai lucizi. Important e că producem fotbal şi uşor-uşor lucrurile vor veni”, a spus Hagi la Digi Sport.

El a precizat că nu a inclus mai mulţi jucători de bază în lotul pentru meciul de la Chiajna deoarece urmează o partidă importantă în Liga Europa, cu Vitesse Arnhem. “Ianis n-a fost în lot pentru că avem un meci foarte important joi. Nu numai el, mai mulţi. Am schimbat cam toată echipa”.

De cealaltă parte, Ionuţ Badea consideră rezultatul echitabil. “E o situaţie de final pe care echipa nu a gestionat-o bine. Echipa a avut omogenitate şi consistenţă în multe momente ale jocului. A fost un rezultat echitabil, deşi am avut în multe momente în mână trei puncte. Am un lot foarte bine pregătit, echipa are consistenţă. Sunt pus în posibilitatea de a alege jucătorii cei mai în formă”, a afirmat el.

Formaţia FC Viitorul a remizat, luni seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Concordia Chiajna, în ultimul meci al etapei a doua a Ligii I, în care a egalat pe final.

Au marcat Marc ’32 pentru gazde şi Houri ’89 pentru oaspeţi.