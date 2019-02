Gheorghe Lapadat, noul director general al FNGCIMM

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii are un nou Director General în persoana doctorului în economie Gheorghe Lăpădat. Gheorghe Lăpădat, conform comunicatului de presă al instituţiei, are o experiență de peste 30 ani în sistemul financiar – bancar românesc, ocupând de-a lungul timpului diferite poziții cheie de coordonare și conducere […] Articolul Gheorghe Lăpădat, noul director general al FNGCIMM apare prima dată în A.M. Press.