Ghița, despre relația cu Ponta: Gandurile noastre politice se despart

Fostul deputat PSD Sebastian Ghiță va deschide lista PRU la alegerile europarlamentare din 2016 mai și spune că nu a făcut o construcție politică împreună cu fostul premier Victor Ponta pentru că au idei politice diferite.

„Ponta are drumul sau si ideile sale si priveste felul cum evolueaza Europa cu mai multe idei internationaliste si progresiste, in timp ce eu vad o Romanie suverana si dreapta si mandra si aici, cu toata buna relatie, gandurile noastre politice se despart. Eu nu cred ca Romania trebuie sa ajunga ducatul luxemburghezului Juncker, cred ca Romania are dreptul sa-si decida singura soarta. Cum au incercat 30 de ani cei de afara sa ne dirijeze destinele, am vazut. Uitati unde am ajuns ascultandu-i, implementându-le poruncile, sfaturile”, a declarat Ghita, duminica, la Antena 3.

Fostul deputat Sebastian Ghiță va fi primul candidat pe lista PRU pentru alegerile europarlamentare, el fiind urmat de președintele partidului, Bogdan Diaconu. Ghiță afirmă că va candida ”pentru că o voce românească trebuie să se audă răspicat”.

Ghiță a transmis și un mesaj la lansarea candidaților PRU.

„Cine vreți să vorbească în numele românilor? Strănii? Voi candida pentru că o voce românească trebuie să se audă răspicat! Campania pentru europarlamentare nu e despre Europa, e despre noi, despre români. Ce teme vreau sa abordăm în această campanie și la care să ne răspundă și slugile lui Soros de la Uniunea Scufundăm România: poziția față de imigranți. De ce nu dăm cetățenie românilor din Republica Moldova? România este creștină, nu umplem țara de moschei!

Cine i-a permis lui Tudorel Toader să accepte ideea unui procuror european? Grupul infracțional organizat condus de Laura Codruța Kovesi a distrus elitele! Azi bandele Rezist sunt lăsate să atace judecători și miniștri și să se urce pe gardurile Parlamentului! România va fi o țară în care pământurile și pădurile vor trebui să revină statului român! România va fi o țară unde se vor naște copii români! Acum copiii români se nasc în străinătate! România va fi o țară unde românii vor beneficia de resursele solului și subsolului. Trebuie exploatate în interiorul României, nu în beneficiul jefuitorulor străini! România își va exprima suveranitatea. Nu vreau să ajungem un ducat al luxemburghezilor de la Bruxelles!

Strig din tot pieptul meu de român: Trăiască România Mare, Unită, Suverană!”, este mesajul lui Sebastian Ghiță.