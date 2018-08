Ghița se intoarce pe ring!

Campionul mondial la kick-boxing Daniel Ghiță a anunțat pe pagina sa de facebook că se reîntoarce pe ring pentru a practica sportul care l-a făcut celebru. ”I’m back...with one of the best from România: Tournament Colosseum! În anul Centenarului lupt acasa! Multumesc acestor oameni minunati, care pregatesc cea mai frumoasa gala a anului 2018! Daca aveti sugestii, sa ne scrieti, va rog. Nihil Sine Deo”, le-a transmis Ghiță fanilor săi.

Potrivit surselor știripesurse, turneul, intitulat Colosseum, va avea prima ediție pe 17 septembrie la ora 19.00 la Sala Polivalentă din București. Va fi un campionat de K1 de tip piramidă categoria 70 de kg în urma căruia va fi decernat și un titlu de campion mondial. Daniel Ghiță, cunoscut ca the Savage Samurai, nu va lupta însă în această ediție, ci în cea din octombrie, unde lupta va fi de unu la unu (superfight) și unde vor participa nume grele la nivel mondial.

Pentru prima oară însă, Daniel Ghiță va fi prezent nu doar în competiția din octombrie, ci va fi și organizator al galei cu care se mândrește că se va desfășura în România în anul Centenarului. Este prima revenire în ring a lui Daniel Ghiță după mulți ani, iar turneul Colosseum promite că va deveni unul de referință.