Ghid de supravietuirein conditii de ger extrem. Ce trebuie sa facem in spatii deschise, in masina sau in spatii inchise

Ghid de supravietuire. Pentru ca mai mult de jumatate din Romania va fi sub cod portocaliu de ger, iata ce sa faci pe strada, in casa si in masina. Hipotermia e un ucigas tacut. 15 masuri recomandate. In spatii deschise: 1. Alegeti haine groase, rezistente la umezeala, care sa va asigure protectia capului, fetei si a mainilor pentru a evita pierderile de caldura si incaltaminte lejera care sa nu impiedice circulatia la nivelul membrelor. 2. Evitati deplasarile matinale sau nocturne, cand temperaturile sunt extrem de scazute. Pentru fiecare scadere cu un grad Celsius a temperaturii exterioare riscul de infarct miocardic creste cu 2%. 3. Evitati expunerea prelungita la frig. Alternati expunerea cu repausul in spatii in ...