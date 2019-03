Ghid pentru Brexit. Ce trebuie sa stie europenii si britanicii in cazul unei iesiri necontrolate a Marii Britanii din UE

Brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incertitudinea legata de Brexit si de felul cum se va petrece acesta i-a determinat pe europeni sa isi ia masuri de precautie in caz ca lucrurile se sfarsesc printr-un divort urat. Comisia Europeana a gandit un fel de ghid in cazul unei iesiri necontrolate a Marii Britanii din UE. Prima schimbare notabila se va petrece la trecerea frontierei. Britanicii care vor veni pe continent nu vor mai avea dreptul sa foloseasca randurile speciale pentru cetatenii europeni la aeroporturi sau la trecerile terestre, iar sejurul fara viza le va fi limitat la 90 de zile. De cealalta parte, europenii care calatoresc in Marea Britanie vor mai putea intra in Regat cu cartea de identitate doar pana la sfarsitul lui 2020. Dupa ace ...