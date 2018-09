Ghimbir, lamaie si usturoi cu apa – Reteta care a dat peste cap lumea medicinii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta bautura este perfecta pentru curatarea arterelor de toxine, grasimi si alte impuritati din organism. Reteta data este despre cum ne putem proteja de gripa, infectii, raceala si alte maladii care ar impiedica bunul circuit al sangelui. Amestecul dat contribuie la curatarea ficatului si reduce riscul de cancer. Este 100 la 100 natural! Metoda de preparare e simpla si accesibila pentru oricare dintre noi: Usturoi – 8 catei Ghimbir – 1 radacina de 4-5 cm Lamaie – 2 taiate in 4 Apa – 4 litri Spalam bine lamaia si ghimbirul; Curatam de coaja ghimbirul si usturoiul; Tocam ghimbirul si usturoiul in bucati foarte mici; Taiem lamaia in 4 cu tot cu coaja; Amestecam toate ingredientele intr-un blender; In ...