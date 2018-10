Ghimbirul, lamaia si mierea – amestecul, care va va ajuta sa luptati cu kilogramele in plus si cu infectiile virale

Doar o lingurita din acest amestec consumata inainte de masa te poate scapa de 10 kg intr-o perioada nu foarte lunga de timp! Timp de cateva saptamani el functioneaza in corpul tau ca un burete ce curata toate toxinele din corp. Vei scapa in acelasi timp si de excesul de colesterol si totodata iti va imbunatati circulatia sanguina.

Combinatia de ingrediente este ideala si o poti prepara foarte rapid. Costurile sunt foarte mici si e important ca orice persoana isi poate permite aceasta cura. Poti sa incerci imediat din dimineata urmatoare si vei simti efectele intr-o saptamana. Vei fi mai usor, mail impede si plin de energie.

Pentru acest amestec sunt necesare: o bucata de 4 cm de radacina de ghimbir proaspat, 150 de grame de hrean proaspat, un ardei iute (mic), 2 lingurite de scortisoara, 3 lingurite de miere, sucul de la 4 lamai, ½ lingurita de bicarbonat de sodiu

Cum se prepara?

Spala bine si curata coaja de ghimbir si hrean. Curata semintele de la ardeiul iute si adauga-l peste hrean si ghimbir in blender. Amesteca-le puternic pana vor forma o pasta. Adauga apoi scortisoara si mierea. Dupa ce devine totul o pasta omogena, adauga zeama de la cele 4 lamai si bicarbonatul. Produsul se poate pastra la frigider mai multe zile.

Cum se urmeaza tratamentul?

Vei lua o singura lingurita de 3-4 ori pe zi din acest amestec ca sa beneficiezi de proprietatile uimitoare ale acestui amestec (vei lua maxim 4 lingurite pe zi – timp de 14 zile, cu pauza apoi de 7 zile, urmata de inca o perioada de 14 zile de consum).

Important. Linguritele din acest amestec trebuie consumate inainte de fiecare masa!

Nota: Acest amestec nu este indicat persoanelor care au probleme la stomac! Recomandam inceperea acestui tratament doar dupa efectuarea unor analize de sange si dupa consulatarea medicului generalist.

La ce ajuta tratamentul?

In primul rand acest tratament are efecte imediate asupra greutatii corporale. Se pot pierde chiar si 10 kg in prima luna.

Pe langa asta, se vor observa o multime de beneficii pentru sanatate:

iti va imbunatati circulatia;

iti va aduce nivelul colesterolului la limita normala;

te va proteja de cancer;

iti va creste imunitatea;

te va proteja de aparitia diabetului zaharat.

Care este explicatia?

Este una foarte simpla: amestecul are in componenta sa ingrediente uimitoare care iti vor ajuta organismul.

Ghimbirul – contine vitamine precum retinol, vitamina B3, B5, A, C, E, tocoferol, acid ascorbic, dar si minerale precum fier, magneziu, fosfor, mangan, siliciu, potasiu si zinc. Este un bun calmant pentru durerile abdominale, pentru inflamatii ale gatului, febra, congestii respiratorii si eliminare de mucozitati. De asemenea, ghimbirul ofera organismului vitalitate, amelioreaza starea de greata si voma, calmeaza durerile in gat, trateaza indigestia, balonarea, bronsita, are efect afrodisiac, favorizeaza secretia bilei si mobilitatea vezicii urinare, fiind un bun aliat in lupta impotriva kilogramelor in plus.

Hreanul – este o planta bogata in vitamina C, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B2 si are o abundenta de potasiu, calciu, fier, magneziu si fosfor, ce au capacitatea de a curata de intregul organism de toxine, stimuland dezvoltarea bacteriilor folositoare stomacului.

Ardeiul iute – accelereaza metabolismul si duce la arderea grasimilor acumulate in organism. Capsaicina, un ingredient continut de ardei, stimuleaza sistemul nervos central, degajand caldura in organism, ceea ce va conduce la arderea rapida a grasimilor.

Scortisoara – are proprietati puternice anti-inflamatorii si antioxidante care o fac sa fie considerata o planta puternica vindecatoare. Ea are multe beneficii de sanatate dovedite, inclusiv reglarea zaharului din sange.

Mierea – are proprietati antibacteriene puternice si, prin urmare, este un excelent protector impotriva infectiilor.

Combinatia dintre lamaie si bicarbonatul de sodiu poate avea un efect de 10.000 de ori mai mare decat chimioterapia. Adaugarea de bicarbonat de sodiu ar fi secretul, pentru a face chiar mai puternic efectul. Bicarbonatul de sodiu aduce pH-ul la nivel normal si are efect antimicrobian puternic in tratarea infectiilor bacteriene si fungice.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.