Giani Kirita, batut de Ionut “Jaguarul“! Nimeni nu se astepta la asta: “Umilinta totala…“

Concurentii Exatlon s-au luptat duminica seara pentru o excursie in Santo Domingo, dar si pentru mancare de la fast food. Atat Razboinicii, cat si Faimosii s-au aratat incantati de premiul pus la bataie.

„Premiul pus la bataie in editia de astazi este un turul orasului Santo Domingo, urmat de o masa delicioasa. Mai am o mare surpriza pentru voi. Este ceva delicios si sunt convins ca o sa va placa foarte mult. Premiul pus in joc astazi este oferit de un fast-food„, a spus Cosmin Cernat.

Din pacate, Faimosii nu s-au putut bucura de plimbare si nici d mancare, insa umilinta suprema a avut-o chiar Giani Kirita, cand a pierdut in fata lui Ionut, un joc de fotbal. Nimeni nu se astepta la asta, cu atat mai putin sporitvul, deoarece este singurul concurent de la Exatlon, care a jucat fotbal.

“Giani, ti-a scos fotbalul si aerele de vedeta din cap, saracu Ionut/ Hai Giani cu engleza „i am the king”, te-a starpit Ionut la jocul pe care l-ai practicat./ Deci…umilinta totala pentru Coana Kirita, marele fotbalist. Pe bune??? A fost batut la sportul la care se crede mare campion! Bravo, Ionut!!! I-ai tras-ooooo/ Ionut esti cel mai bun!! Jaguar bine spus!!! Nu ai pierdut nici azi si nici cu turcii, se vede ca esti hotarat si te duci sa dai tot ce poti acolo, bravo tie!!!”, sunt doar cateva comentarii din partea fanilor, in urma infrangerii de duminica seara.

