Giani Kirita, criticat dur de Elena Merisoreanu: „L-am simpatizat, dar am vazut niste reactii care…” Ce a infuriat-o la concurentul de la „Exatlon”

De cand este in competitia „Exatlon”, Giani Kirita si-a atras si fani, dar si numeroase antipatii. Printre cei care l-au atacat pentru comportamentul agresiv se numara si artista de muzica populara Elena Merisoreanu. Cantareata a explicat motivele care au determinat-o sa il scoata de la inima, cum se spune in popor.

Daca la inceputul emisiunii „Exatlon”, Elena Merisoreanu era de partea „Faimosului”, ulterior, artista si-a schimbat preferintele. Si asta pentru ca nu i-a placut deloc modul in care Giani Kirita se comporta in timpul concursului. Cunoscuta cantareata a subliniat in cadrul interviului si ca Giani Kirita nu stie sa piarda.

„L-am simpatizat pe Giani, dar am vazut niste reactii care nu mi s-au parut normale, mai ales la victorii! Am fost la o emisiune de supravietuire, dar nu as accepta asemenea jigniri. Cei de la «Razboinicii» nu sunt recalcitranti si nici nu se lauda cand castiga. Iar infrangerea o suporta elegant, nu incearca sa enerveze pe nimeni”, a declarat Elena Merisoreanu pentru WOWbiz.ro.

Vedeta a recunoscut ca s-a certat cu sotul ei din cauza emisiunii „Exatlon” si a dezvaluit si motivul: Giani Kirita.

„Din cauza «Exatlon-ului» am scandal in casa cu toata familia. Barbatul meu este fan «Faimosii», cum am fost toti de altfel. Dar… dupa ce am vazut scandalul cu Giani, cu jignirile si cu aruncatul cu apa, gata, eu cu fetele am trecut de partea «Razboinicilor». Sotul meu tine in continuare cu «rosii», ca e Kirita acolo, care a fost la Dinamo, echipa lui de suflet! Asa ca, acum, este fiecare cu televizorul lui si fiecare isi incurajeaza favoritii separat”, a povestit Merisoreanu.

