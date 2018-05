Giani Kirita, despre conflictul cu Vladimir Draghia: “I-am zis sa il ierte Dumnezeu, eu nu o sa-l iert“

Giani Kirita a parasit Exatlon-ul si s-a intors in Romania cu 16 kilograme in minus. Sportivul a povestit tot ce s-a intamplat acolo, cum i s-a parut competitia si cum a reusit sa se impace cu Vladimir Draghia, desi la un moment voia sa il bata.

„Cred ca am slabit peste 16 kilograme. Schimbari pe toate planurile! Toate in bine! Nu ma regaseam, nu imi gaseam drumul, nu stiam ce vreau sa fac in viata. Aveam tot timpul niste piedici, parca nimic nu imi iesea, inclusiv cu fotbalul, cu licenta de antrenor.

La Exatlon nu stiam ce o sa fie, dar am zis da. Am ajuns acolo, toti erau tineri, pregatiti fizic. I-am zis lui Cazacu ca dupa trei saptamani o sa plecam. Dar am realizat ca aceasta competitie e pentru mine manusa. Am zis ca nu am cum sa ma dau batut, asa sunt eu de cand eram mic„, a declarat Kirita pentru wowbiz.ro.

Giani a vorbit si despre conflictul cu Vladimir Draghia, avut in urma cu mai multi ani. „Toata lumea stie ca eram certat cu Vladimir. La Teo in emisiune, cand Teo mi-a zis ca poate il iert pe Vladimir, am zis sa il ierte D-zeu pe Vladimir, nu eu. Dar totul acolo, competitia, greul, m-au facut sa fiu mai calm si mai matur. Sa fim prieteni, nu dusmani, ca trebuie sa ii batem pe ceilalti”, a mai declarat sporitvul. De altfel, si Vladimir povestise in Arena cum Giani l-a cautat prin Bucuresti ca sa il bata.

