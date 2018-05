Giani Kirita, despre marele castigator la Exatlon

Giani Kirita a parasit competitia Exatlon cu doar o luna inainte de marea finala. „Vulturul”, asa cum se autointituleaza, a ajuns in Romania, la familia lui, de care ii era tare dor. Prezent la emisiunea Wowbiz, Kirita a impartasit telespectatorilor cum a decurs pentru el toata aceasta experienta, dar si pe cine vede el castigator. Crede ca cele mai mari sanse sa ia marele premiu le au Vladimir Draghia si Ionut Jaguarul, dar si Stefan.

„Draghia ar putea sa castige Exatlon. Are abilitatile necesare, el mai are de lucrat, in schimb, la partea de final. Cedeaza cand e presiunea mare pe el. Ionut ar putea castiga. Stefan e mai retras, dar s-ar putea sa aiba priza la public. Sunt doua fete cu calitati in concurs, Larisa si Roxana, eu nu vad sa castige ele, baietii sunt mult mai buni„, a spus Giani Kirita la Wowbiz.

Mama lui vrea sa il insoare

Niculina Ivan, mama fostului fotbalist, isi doreste sa-l vada din nou la casa lui, cu o femeie iubitoare, care sa il respecte. De altfel, a mai povestit ea, Giani Kiritai-a promis inainte sa plece la filmarile pentru „Exatlon” ca o sa se gandeasca serios la insuratoare.

„Ii zic sa se stabileasca la casa lui. O sa fie mult mai bine asa, are o stabilitate. Nu-mi place ca e singur! El mi-a promis asta inainte sa plece la «Exatlon», ca o sa se gandeasca sa se insoare. Acum nu are o iubita stabila, pentru ca a avut doar relatii pasagere in ultima vreme”, a povestit Niculina Ivan, potrivit wowbiz.ro.

