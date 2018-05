Giani Kirita si Alina, dialog incendiar! Tatonari si flirturi fara perdea: „Zici ca imi faci declaratie de dragoste!”

alina giani kirita

Giani Kirita si Alina s-au intalnit prima data fata in fata, dupa eliminarea de la Exatlon. Cei doi au aparut impreuna la o emisiune tv, unde s-au intrecut in replici simpatici, facandu-si ochi dulci. Au facut deliciul publicului si au lasat sa se inteleaga ca se plac reciproc. „Faimosul” si „razboinicul” au dat „din casa”, legat de ce a avut loc in Republica Dominicana.

Mai mult, Anina sustine ca Giani i-a daruit ceva cat timp au fost la Exatlon. Ea l-a pus pe fostul capitan de la Dinamo sa recunoasca acest lucru. El a zambit cu subinteles si a recunoscut, in cele din urma, ca asa a fost. Imisiunea a fost plina de tatonari si flirturi intre Giani si Alina. Intrebata de Andreea Mantea cum l-ar calma pe fostul fotbalist, care este cunoscut pentru firea sa vulcanica, blondina a dat curs unui dialog incendiar.

A.: „Sa-l calmez pe Giani?!”

G.K: „Sa-mi dea ceva de calmare sau de cal mic. Eu stiu…Ai grija ce zici ca stiu unde stai!”

A: „Giani sa stii ca mi-a parut foarte rau cand ai parasit competitia…”

G.K.: „Zici ca imi faci o declaratie de dragoste. Zi mai departe ca aud!”

A: „Are un suflet minunat. A avut cateva momente la Arena cand a povestit despre viata lui si chiar a fost foarte sincer. Chiar daca avea un spirit mai vulcanic, tot ce facea pentru echipa sa si fiecare secunda o traia la intensitate maxima. Si nu merita decat admiratia mea.

Tachinarile nu s-au oprit aici. Giani Kirita a marturisit ca ii placea sa o imite pe Alina, iar ea se supara pe el: „Imi placea sa o imit, pe cuvant!”

„M-a suparat cu cateva imitatii care nu i-au iesit deloc. Stii ceva, Giani? Esti barbat. Chiar nu iti statea bine deloc!”, i-a spus Alina lui Giani.

