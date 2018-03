Gianluigi Buffon, mesaj emotionant dupa moartea capitanului Fiorentinei: "Ai fost o persoana perfecta"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Portarul italian Gianluigi Buffon, in varsta de 40 de ani, a transmis o scrisoare emotionanta dupa decesul fotbalistului Davide Astori, precizand ca de obicei nu isi exprima gandurile public, dar a ales sa faca o exceptie pentru fiica in varsta de doi ani a fotbalistului. "Buna, draga Asto, De obicei, nu-mi exprim public gandurile despre o persoana. Mereu am considerat ca frumusetea si unicitatea unei prietenii bazate pe respect reciproc si afectiune nu ar trebui sa fie exploatate sau sa ajunga la urechile unor oameni care nu stiu sa respecte asemenea legaturi. In cazul tau, simt ca trebuie sa fac o exceptie, pentru ca ai o sotie tanara si o familie in suferinta, mai ales fetita ta. Ea merita sa stie ca tatal ei a fost, ...