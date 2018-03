Gica Hagi, dupa meciul de la Ovidiu, din play-off, cu CSU Craiova: Sunt multumit de rezultat. Am avut meritele noastre“

Nu a fost Craiova slabă, ci noi buni. Din punctul meu de vedere, Mitriță (n.r. jucătorul CSU Craiova) greșește. Am avut un joc bun fără minge, am pus adversarul sub o presiune totală, pe tot terenul. Am avut și noi meritele noastre, nu cred că doar Craiova a fost de vină că nu s-a impus. În ultimele meciuri, Craiova a câștigat și se aștepta să prindă o zi bună, dar cred eu că Viitorul a contribuit foarte tare în a-i bloca pe adversari și a nu le da timp și spațiu să gândească. Este adevărat că am avut și șansă că au ratat un penalty. Sunt mulțumit de rezultat. Mai sunt opt meciuri, suntem acolo. E bine să vă uitați la ce facem noi totdeauna. Pe lângă performanța de a fi trei ani la rând în play-off, cu cea mai tânără echipă din România, mai vine și statistica asupra faptului că, în Europa, suntem alături de Barca și Ajax cu cei mai mulți jucători promovați, din 32 de țări. Înseamnă că nu am muncit de pomană opt ani. Am făcut o muncă fantastică și suntem mândri de acest lucru. Nu avem teamă să promovăm anumiți jucători. I-am folosit acum și pe Mățan și Drăguș, născuți în 1999. Lui Băluță, pe care l-am văzut obosit, i-am dat o pauză, a spus Gică Hagi la finele confruntării.