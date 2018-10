Gica Hagi e nemulțumit de cum a jucat Viitorul in victoria de la Botoșani: 'Nu am produs fotbalul cu care eram obisnuiti'

Viitorul a ajuns la un singur punct în spatele liderului CFR Cluj şi la egalitate de puncte cu locul secund, U Craiova. La finalul victoriei, scor 1-2, de la Botoşani, Gică Hagi a ales să-şi păstreze calmul şi să analizeze meciul.

"Cred că meciul l-am câştigat jucând foarte bine defensiv. Tratăm mult mai serios faza defensivă, le-am dat puţine spaţii, ştiam că au mijlocaşi buni şi atacanţi de bandă buni. Am recuperat mult, am făcut presiune. Nu am produs fotbalul cu care eram obişnuiţi, dar mă bucur că am luat cele trei puncte. Toată echipa a jucat bine. Cu Sepsi am jucat bine ofensiv, dar a fost inadmisibil că am tratat atât de uşor faza defensivă. Trebuie să fim mai responsabili şi cred că s-a văzut.

Lui Ianis îi place Moldova. I-a mers bine şi aici, şi la Iaşi. L-am felicitat pe Costel Enache, pentru că el a lucrat cu această generaţie, ’98-’99. Vom suferi mult pentru campionat, ca în fiecare an, având aceste schimbări. Până ne omogenizăm, e normal", a declarat Hagi, la microfonul DigiSport.

Lui Hagi i-a fost adus la cunoştinţă că e la un punct de liderul CFR Cluj, dar antrenorul şi patronul Viitorului şi-a păstrat calmul: "E o conjunctură, pentru că acolo sunt multe echipe. După două, trei meciuri poţi fi jos", scrie mediafax.ro.

"Noi am muncit bine în ultimii ani şi acum se simt aceste lucruri. Primul lucru pe care l-am făcut când m-am lăsat de fotbal a fost să investesc în tineri. În afară de doi copii legitimi, mai am vreo 200 de copii. Mă gândesc la ei, toţi ar trebui să facem lucrul ăsta. Satisfacţia mea e enormă", a încheiat "Regele".