Gica Hagi inoveaza inaintea meciurilor cu Poli Iasi si CFR Cluj: "I-am pus sa traga la sorti care va juca"

Gica Hagi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gica Hagi a dezvaluit ca va folosi un sistem de rotatie al jucatorilor sub 19 ani in ultimele doua etape din play-off. Viitorul nu va conta pe serviciile lui Alexandru Matan (18 ani) in meciul cu CSMS Poli Iasi. In rotatia implementata de Hagi, Denis Dragus (18 ani) va absenta din partida care poate decide titlul de campioana in Liga 1, cea cu CFR Cluj, de pe 20 mai. "Matan nu va juca cu Iasi. Pe el si pe Dragus i-am pus sa traga la sorti care va juca maine, care va juca sambata. Trebuie sa joace cineva si la varsta lor. Maine, cu Iasi, joaca Dragus, sambata Matan. La meciul cu CFR Cluj va fi invers. Avem si semifinalele de juniori si ei trebuie sa fie si acolo. Este grupa lor, au si acolo un ...