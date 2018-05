Gica Hagi, nemultumit de selectia lui Cosmin Contra: Ianis de ce nu a fost convocat? Ca e baiatul lui Hagi, nu? Suntem prea mici ca sa fim bagati in seama

Așa cum v-am obișnuit în ultimii ani, și în acest sezon am jucat un fotbal bun, cu personalitate și posesie, dominând. Dar se pare că nu sunt ochi și pentru noi. Suntem prea mici ca să fim băgați în seamă. Am văzut convocările la lotul național și un singur jucător de la Viitorul convocat mi se pare, cu tot respectul față de selecționer, foarte, foarte, foarte puțin. Vă rog frumos să faceți o dezbatere dacă FC Viitorul trebuia să aibă mai mulți jucători la lotul național, pentru că statistica o arată. E dreptul lui Contra, el răspunde, dar nu înseamnă că ce face face bine. Chiar dacă e băiatul meu, Ianis e căpitanul Viitorului, echipa de pe locul trei. A fost cel mai bun jucător în pregătire, cel mai decisiv jucător în 2018, din Liga 1, alături de Mitriță, de la CSU Craiova. Cel mai bun jucător sub 21 de ani. Care există în România, și afară, și ever. Statistica o spune. Și nu-i convocat! Iar Contra spune că vrea să întinerească echipa. De ce? Că e băiatul lui Hagi, nu? Aceeași poveste de acum trei - patru ani. Bine, tată, OK. Asta e. Asta e România. Pe zi ce trece înțeleg că asta e România. Dar nu suntem pe drumul bun. Și o zic cu toată responsabilitatea. Se ocolesc jucătorii care au fost la Viitorul. Bălașa, Tănase... Cei care joacă acum, Târu...Căpitanul echipelor naționale, la toate categoriile. 24 de ani, al doilea căpitan al Viitorului! Domnilor... Înseamnă că eu văd alt fotbal? Nu, aceasta e realitatea. Cel mai bun la U-21 a fost Țâru. Printre cei mai buni. De ce nu e la lotul național? Campion cu Viitorul, a jucat toate meciurile, iar în anumite meciuri în Liga 1 avea 100% dueluri câștigate. E jucător de la Viitorul însă. De ce Bălașa nu e la lot? Joacă bine cu Danemarca, iar apoi nu mai e, a declarat Gică Hagi.