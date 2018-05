Gica Hagi s-a DEZLANTUIT! Atacuri DURE la adresa Nationalei: "Nu facem nici doua pase. Am vazut jucator convocat care a avut doua iesiri periculoase, cu bautura. Se imbata de doua ori, dar trebuie sa fie la lot"

Gica Hagi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bucuria victoriei obtinute in fata iesenilor, 1-0, nu a tinut prea mult. Chiar la finalul partidei, Gica Hagi a aflat ca selectionerul Cosmin Contra nu a chemat decat un jucator de la Viitorul, Alexandru Cicaldau, pentru amicalele cu Chile si Finlanda, din 31 mai si 5 iunie. "Nu sunt ochi pentru noi, suntem prea mici ca sa fim bagati in seama. Un singur jucator de la Viitorul mi se pare foarte, foarte, foarte putin. Este dreptul lui Contra, el face convocarile, el raspunde, dar nu inseamna ca o face bine. Pana aici am fost. Am inghitit, am tacut din gura, dar cand am vazut asta, mi s-a ridicat tensiunea. Soc! Nici nu stiu restul lotului", a spus "Regele", care a tunat la conferinta de ...