Gica Hagi, suparat dupa meciul cu Astra Giurgiu: Daca vrem sa mergem inainte, ganditi-va bine la ce am vazut in seara asta!“

Joci cu opt jucători sub 21 de ani și domini în halul acesta adversarul. Vrei să joci fotbal și nu ești lăsat, culmea, nici de arbitri. Îi depășea viteza de joc. Probabil trebuiau să alerge prea mult și ei. Și atunci au zis: Domne, stop, trebuie să oprim cât mai mult jocul, să nu jucăm fotbal deloc, stăm pe jos, acceptăm orice, că așa e. Le zic un singur lucru tuturor. Sportul e sport. Dacă vrem să mergem înainte, gândiți-vă bine la ce am văzut în seara asta! Dacă nu, în ce lume suntem, în a doua, în a treia… Poate ajungem în a cincea. Dacă tolerăm și mergem pe acest drum, o să vedem. Iarăși vă zic un lucru destul de direct. În loc să jucăm fotbal, să ne uităm la viteza de joc, să lăsăm fotbaliștii să evoluze, ca meciul să fie cât mai iute, noi vrem să stăm pe jos, să jucăm trei minute! Păi și unde vom ajunge? În ce direcție mergem? Eu de atât sunt preocupat. Restul…, a spus Hagi.

Stați liniștiți, că sunt fericit pentru ce am realizat în acest campionat. Obiectivul e îndeplinit, am jucat fotbal frumos și în seara aceasta, chiar dacă pe unii văd că îi surprinde la televizor. Spun că ce a jucat Viitorul! Păi uitați-vă la meci, tată, de câte ori am dus mingea în careu, ce pase, ce combinații… Dar ce vreți? Cât mai vreți, ce vreți să mai facem? Cine mai joacă așa, cu atâția tineri? Sunt nemulțumiți la televizor! E prea mult, poate nu înțeleg eu. Sau vă faceți că nu înțelegeți. Sau România e altceva și e greu să o înțeleg eu, a punctat Gică Hagi.