Gica Hagi - Trebuie sa ne autodepasim“: FC Viitorul - FCSB. Campioana si liderul clasamentului se infrunta sambata la Ovidiu!

Joacă la fel, la victorie

Stadion nou la Constanţa

Greşeala lui Ionuţ Lupescu

Campioana României la fotbal, FC Viitorul, întâlneşte sâmbătă, 21 aprilie, pe stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, de la ora 20.45, liderul actual al clasamentului Ligii 1, FCSB. Echipa pregătită dea acumulat până acum 41 de puncte, în vreme ce, cu 29 de puncte, FC Viitorul se află pe poziţia a patra.„Din următoarele două partide, cu FCSB şi cu CSU Craiova, trebuie să luăm multe puncte ca să mai sperăm la o cupă europeană. Nu trebuie să ne mulţumim că ne-am calificat în play-off, trebuie să fim exigenţi cu noi. FCSB e foarte valoroasă, are jucători tehnici şi periculoşi. Trebuie să facem un meci perfect, ca să putem câştiga. Trebuie să ne autodepăşim. Vrem o victorie frumoasă, contra unei echipe puternice. Va fi dificil, dar nu imposibil. Până la urmă, suntem campioana României, jucăm acasă şi trebuie să avem pretenţii foarte mari. FCSB şi CFR Cluj sunt foarte puternice. Au dovedit că sunt cele mai bune din campionat. Meciul de sâmbătă şi cel de la Craiova sunt decisive pentru noi în încercarea de a prinde locul trei“, a declarat, managerul tehnic al FC Viitorul.Căpitanul echipei,, a spus că el şi colegii săi tratează meciul cu FCSB ca şi pe celelalte, la victorie, încercând să câştige, printr-un joc deschis şi ofensiv. „În tur, am pierdut, astfel că vrem să ne luăm revanşa. FCSB e în formă foarte bună, dar şi noi am arătat că jucăm un fotbal bun. Vrem să ne impunem şi pentru că am cedat în precedentul meci acasă, cu CFR Cluj. Cred că în meciul cu FCSB se vor marca multe goluri, aşa a fost mereu în întâlnirile dintre noi şi ei. Sperăm să batem şi să etalăm un fotbal bun şi ofensiv“, a precizat Ianis. „Avem meci greu, cu ocupanta locului întâi. Sperăm să facem un meci bun şi să câştigăm. FCSB are jucători tineri, ofensivi, care pot probleme oricărei echipe. Am pierdut meciul cu CFR, dar în fotbal nu e timp de lamentări. Vrem acum să câştigăm acum cu FCSB“, a arătat şiGică Hagi este de părere că şi la Constanţa va fi construit un stadion nou. „Constanţa trebuie să se dezvolte din punct de vedere fotbalistic la nivelul la care era înainte, cu multe echipe, în toate eşaloanele competiţionale. Eu zic că şi la Constanţa va fi ridicat un stadion modern. Am început să fac să se mişte lucrurile. E normal ca şi Constanţa să se gândească să facă un stadion nou. Merită stadion frumos şi o sală polivalentă. În şase luni din an, Constanţa devine cel mai important oraş al României. S-ar amortiza în scurt timp banii investiţi. Trebuie să mişcăm cât mai repede lucrurile“, a spus „Regele“.În ce priveşte victoria zdrobitoare a luiîn faţa luila alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Gică Hagi crede că Lupescu a greşit cu ceva, pentru că diferenţa a fost prea mare. În plus, crede Hagi, fostul său coechipier de la echipa naţională s-a decis prea târziu să candideze. „Felicitări lui Răzvan Burleanu! Cum am mai spus, preşedintele FRF trebuie să resusciteze fotbalul românesc, să-l aducă la nivelul celui de pe vremea generaţiei mele. Acesta e singurul proiect viabil pentru România. Loturile naţionale trebuie să înceapă să obţină calificări la turneele finale. Trebuie organizate ligile inferioare, trebuie finanţare la copii şi juniori, trebuie o infrastructură schimbată şi o lege coerentă. Lumea e dornică de ceva nou. Cluburile sunt cei mai importanţi parteneri ai Federaţiei, dar trebuie să fim sprijiniţi“, a punctat Gică Hagi.