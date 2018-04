Gica Hagi - Vedeti-va de bucataria voastra! Aici nu suntem la Steaua, sa faca altii echipa!

Am văzut că au început să facă şi formaţiile. E ultima pe care am putut să o văd. Dar suntem în România. Învăţ în fiecare zi câte ceva care n-are legătură cu fotbalul. Anumite moduri de comportament şi vorbire. Să începi să faci strategia la altă echipă: cu cine să joace, de ce a băgat pe unul sau pe altul… Mamă, şi la mine! Domnilor, vedeţi-vă de bucătăria voastră şi de cum băgaţi, pe cine băgaţi, ce obiective aveţi! Fiţi responsabili de ce faceţi! Atât le transmit. Încercaţi să vă îndepliniţi obiectivele, nu să mutaţi diversiunea în altă parte, doar de dragul de a o face. Să nu-mi dea mie lecţii! Aici nu suntem la Steaua, să facă alţii echipa! Aici o face antrenorul. Da? Cum vrea el. E dreptul meu. Am văzut ce a apărut, unele lucruri şi stau şi mă crucesc. Să-şi vadă de treaba lor. Şi ei de ce, contra noastră, nu i-au băgat pe Coman, Nedelcu… Eu voiam să joace ei. Fac eu echipa lor! Comedie! Pură comedie! Mă minunez. Au uitat că Drăguş a jucat înainte mai bine ca Măţan de o sută de ori. Au uitat meciul cu Astra. Dar, ce, le dau eu explicaţii lor acum? Din păcate, trăim aceste vremuri. N-au legătură cu fotbalul profesionist, a spus Gică Hagi.