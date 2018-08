Giga Hagi a rabufnit! Ce ar face daca ar fi in locul lui Klaus Iohannis

Gica Hagi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Hagi s-a declarat nemultumit de directia in care merge Romania, precizand ca, daca ar fi presedintele tarii, ar investi in cultura, sport, sanatate si infrastructura. "Daca as fi presedintele Romaniei, as investi doar in segmentele sociale. Cultura, sport si sanatate. Sunt trei segmente sociale, la care se adauga infrastructura. Ca-i rutiera, ca e navala...M-as baga in toate si Romania o sa infloreasca, o sa zambim cu totii! Din pacate, acum suntem toti tristi. Tot ce este in Romania este numai negativ! Discuti, vezi, in jurul tau totul e negativ...Nu mai vezi nimic frumos. Cu exceptia unei fete care ne mai tine, totul este negativ. Simona ne mai tine, se dueleaza cu cei mari si care sta in ...