Gigi Becali a facut un scandal monstru pe aeroportul Otopeni! A agresat un europarlamentar

Nostradamus a fost un profet care a început să își scrie lucrările în 1555. Totuși, ceea ce scria nu erau simple povești, ci previziuni sumbre, sub forma unor catrene, legate de viitorul omenirii, dar și de evenimentele majore care vor schimba cursul istoriei

Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, dupa ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spalare de bani, in cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru inchiderea investigatiei.

Federatia Internationala de Tenis (ITF) si-a manifestat sustinerea fata de Carlos Ramos, arbitrul finalei feminine de la US Open, si l-a felicitat pentru faptul ca a actionat cu "profesionalism si integritate" la protestele americancei Serena Williams.

eMAG – Laptopurile produse de Apple sunt foarte apreciate însă prețul lor e destul de mare. Noi am găsit cele mai ieftine modele care au și configurații suficient de puternice. Citește mai departe...

Părinții nu au posibilități financiare, însă acest lucru nu-l împiedică pe un puști să meargă la școală. Deși colegii săi vin îmbrăcați la patru ace și au totul la dispoziție, un micuț din Iași nu se simte deloc inferior. Și, în prima zi de școală, s-a prezentat cu cărțile și caietele nu în ghiozdan, la […] The post Incredibil! Cum s-a prezentat un elev în prima zi de școală. Ce a avut în spate, în loc de ghiozdan appeared first on Cancan.ro.