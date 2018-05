Gigi Becali a pierdut definitiv marca Steaua! Decizie de ULTIMA ORA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins azi recursul intentat de Gigi Becali in privinta recuperarii marcii Steaua. Decizia este definitiva, astfel ca Becali nu are dreptul sa foloseasca numele si emblema. "S-a respins ca nefondat recursul intentat de paratul Fotbal Club FCSB SA", conform deciziei, informeaza gsp.ro. Pe rol mai exista un proces intre cele doua parti. Clubul Sportiv al Armatei cere 37 milioane de euro prejudiciu de folosire a marcii de catre Becali. Cazul se va judeca pe 9 mai. Aseara, in direct la Digi Sport, Gigi Becali se declara extrem de optimist in privinta verdictului ICCJ: "Maine va spune toata lumea "Steaua". S-a terminat cu FCSB! Suta la suta stiu c ...