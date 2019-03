Gigi Becali a vrut sa il cumpere pe Razvan Marin la FCSB: 'Am vrut sa dau un 1,5 milioane de euro'

Gigi Becali a încercat să-l transfere pe Răzvan Marin în 2016, pe vremea în care acesta încă evolua în Liga 1 Betano, la Viitorul. Omul de afaceri a recunoscut că i-a oferit 1.5 milioane de euro lui Gică Hagi, dar mutarea nu s-a mai făcut, relatează Mediafax.

Citește și: Simona Halep și-a aflat ADVERSARA care îi stă în cale pentru a redeveni lider mondial: A pierdut doar două întâlniri din cele 9

Chiar dacă nu a dat prea multe informaţii, cel mai probabil totul a picat din cauza sumei de transfer. Răzvan Marin se transfera, câteva luni mai târziu, la Standard Liege, pentru 2.5 milioane de euro. "Am vrut să îl iau pe Răzvan Marin, dar nu am putut. Am vrut să dau un 1,5 milioane de euro pe Răzvan", a spus Gigi Becali pentru Pro TV. Pe lângă suma încasată de pe urma trecerii în Belgia, Viitorul a mai păstrat şi procente dintr-un eventual transfer. Cum în ultimele zile se vorbeşte despre plecarea lui Răzvan Marin la Ajax pentru 12 milioane de euro, clubul lui Hagi va mai lua 2.4 milioane de euro, adică 20% din sumă, aşa cum prevede contractul cu Standard.

Marin a strâns 94 de meciuri, 13 goluri şi 19 assist-uri în tricoul celor de la Standard Liege. Mijlocaşul român este unul dintre cei mai bine cotaţi tricolori: Transfermarkt indică o cotă de piaţă de 9 milioane de euro pentru Răzvan Marin. De când e la Standard Liege, mijlocașul a câştigat o Cupă a Belgiei.