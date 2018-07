Gigi Becali: 'Am oferte si din Liga 1, de la doua echipe pentru Denis Alibec'

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a făcut cunoscut că Denis Alibec a fost ofertat de două echipe din Liga 1 Betano şi ar fi tentat să accepte oferta unei dintre formaţii, dacă pretenţiile sale financiare vor fi îndeplinite. Totuşi, omul de afaceri a susţinut că ar fi o singură problemă, scrie Mediafax.

FCSB aproape că-l forţează pe Alibec să plece de la echipă, iar pentru a pune presiune pe el a apelat la Comisia de Disciplină a FRF pentru a-l amenda pe atacant cu 67.000 de euro. Atacantul problematic al echipei ar putea scăpa cu o singură condiţie: să se transfere în această perioadă de transferuri.

Iar salvarea ar putea veni tocmai de la o echipă din Liga 1 Betano, aspect recunoscut de Gigi Becali: "Am dat-o acum două luni. Să vină cu avocatul. Dacă îl vând, nu îi mai dau nicio amendă. Am oferte şi din Liga 1, de la două echipe. Nu vreau să spun. De ce să nu-l dau? Sunt oameni care dau pe el, dau aproape cât am dat eu. Îl dau cu 1.4 milioane de euro", a declarat finanţatorul clubului pentru DigiSport.

Totuşi, mingea e în terenul lui Alibec acum. Atacantul ar avea o problemă cu una dintre echipele la care Becali a făcut referire: "E o singură problemă la una dintre ele, că la una dintre ele nu vrea. Dar se duce, că nu are ce face. El vrea echipă mai bună la care să joace, vrea cupe europene", a adăugat Becali pentru sursa citată.