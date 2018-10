Gigi Becali anunta ca e gata sa renunte la FCSB: Vezi cand va iesi din fotbal

Becali

Gigi Becali anunta momentul in care va renunta la FCSB.

Finantatorul vicecampioanei Romaniei sustine ca va ceda gratis echipa atunci cand cheltuielile vor depasi incasarile.

Totusi, Gigi Becali anunta ca nu e cazul in momentul de fata.

"Daca o sa ajung sa pierd bani la fotbal, atunci o sa-i dau echipa lui Talpan... Tin echipa doar atat timp cat scot bani", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport.

"Ce, eu stau sa arunc bani in fotbal? Cand o sa ajung sa pierd bani, ma retrag. Acum insa sunt pe plus, chiar bine pe plus", a adaugat acesta.

2003 e anul in care Gigi Becali a devenit finantatorul principal al lui FCSB.

