Gigi Becali are un nou ȚEL AMBIȚIOS: Cristi Borcea trebuie impiedicat sa mai aiba alți copii

Discuție incendiară între Cristi Borcea și Gigi Becali după ce vestea că Valentina Pelinei este însărcinată cu gemeni a stârnit vâlvă în spațiul public.

"Eram în Grecia, m-a sunat ca să ceară binecuvântare. Păi, eu îți dau binecuvântare, dar nu am treabă. Eu te-am cununat, eu o dată cunun, eu nu cunun de 7 ori. Asta e Sfânta Taină, nu ne jucăm cu asta. (...) O să mai aibă gemeni, are 7, deci va avea 9 acum. Să vedem cum o să se descurce cu 9. Asta e important. Cu copiii trebuie să te descurci, să muncești. I-am spus bine că ai făcut cu asta trei. Bine, mai fă cu asta cu doi sau trei. Bă, da peste un an sau doi să nu mai faci cu alta", a spus Gigi Becali, conform GSP.

