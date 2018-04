Gigi Becali, despre infrangerea lui Ionut Lupescu: "Daca nu e Securitatea, e romanul vanzator care se vinde pe doua chiftele"

Gigi Becali 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Finantatorul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat debusolat dupa infrangerea lui Ionut Lupescu in alegerile pentru presedintia FRF. Vezi si: Breaking news! Razvan Burleanu, victorie! Ramane presedintele FRF "Niciodata in viata mea nu am fost asa de debusolat. ori sunt eu aerian si nu sunt cu picioarele pe pamant. ori Securitatea, nu stiu, sunt mahnit. Nu ca dadea Lupescu muntii peste cap. A venit toata generatia de Aur, toti jurnalistii de sport, Ferguson. Toti au spus Lupescu si tot degeaba. Am auzit ca s-a impacat cu Dancu. Daca e asa, e un sarpe. Stau la umbra prin frunze si cand vin baga venin. Ori Securitatea...sarpele este Dancu sau Coldea. Cred ca mai au putere. Daca nu e Securitatea, e r ...