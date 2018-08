Gigi Becali, enervat la culme dupa ce FCSB a pierdut calificarea in Europa League: "Ia da-i drumul de aici!"

Gigi Becali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB a pierdut calificarea in Europa League in fata lui Rapid Viena. Chiar daca FCSB s-a impus 2-1, nu a fost suficient. Rapid avea avantajul victoriei cu 3-1 de la Viena si a trecut mai departe. Dupa meci, Gigi Becali a dat declaratii in fata zonei VIP, dar au urmat momente tensionate in care omul de afaceri s-a luat la harta cu suporterii care l-au inconjurat. Finantatorul FCSB a presupus ca Dumnezeu l-a pedepsit pentru ca l-a transferat cu scandal pe Andrei Vlad de la U Craiova, iar in aceeasi masura l-a criticat in termeni duri pe tanarul portar roman care a gresit grav la gol. Dupa ce a spus ultimul cuvant in fata reporterilor, Becali s-a indreptat catre masina personala, dar s-a oprit si a privit i ...