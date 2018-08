Gigi Becali face curatenie dupa eliminarea din Europa League: "L-am scos de pe lista nu mai are ce face. Si el o sa plece!"

Gigi Becali 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gigi Becali a anuntat modificari importante in structura lotului celor de la FCSB, dupa eliminarea din play-off-ul Europa League in fata lui Rapid Viena, 2-1 in retur, dupa 1-3 in Austria. Vezi si: FCSB, eliminata din Europa League dupa gafele portarului Vlad "Pe Qaka l-am scos de pe lista, nu mai are ce face. Chiar daca nu vrea sa plece la Iasi, trebuie sa o faca. Vreau langa Pintilii un mijlocas care sa marcheze. Sa il vedem si pe Zlatiniski. Daca nu e ce vreau, aduc altul. La Nistor am renuntat. Nu mai platesc bani pentru fotbalisti in situatia asta. Pleaca si Jakolis. Am vrut sa il dau si pe Filip, dar nu vrea sa plece. Il mai tin aici. Nedelcu o sa joace fundas central de acum. Nu ...