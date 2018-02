Gigi Becali face IUREȘ și iși desființeaza jucatorii, cu doua excepții: 'N-am jucat nimic! Cu echipa asta n-ai ce sa mai faci'

Finaţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, că nu va mai vorbi despre fotbalul european, după ce echipa sa a fost învinsă cu 5-1 de Lazio, în manşa a doua a 16-imilor Ligii Europa. "

În timpul meciului am avut sentimentul să spun că nu mai vreau să vorbesc de fotbal în viaţa mea. Cred că am întrecut puţin măsura. Nu ne putem compara cu ei. Niciodată n-am fost dezamăgit de fotbal ca în seara asta. Vă promit că atunci când va fi vorba de fotbal european, eu nu am să mai vorbesc.

Voi spune că nu ştiu. Astă seară s-a demonstrat că eu nu ştiu. Îmi văd de treaba mea. Am fost penibil, după ce am spus că suntem mai buni. În seara asta am fost jaloane. A fost degringoladă. Am mai jucat şi cu Real Madrid şi cu Chelsea, dar în seara asta noi am fost jaloane. Asta e, e diferenţă prea mare. N-am jucat nimic! Făceau ce voiau ei şi au fost aceeaşi jucători ca la Bucureşti. Asta înseamnă lipsă de bărbăţie. Vă promit, când o să fie vorba de fotbal european, eu nu mai vorbesc. Cu echipa asta n-ai ce să mai faci! Ca să nu mai vorbesc prostii, tac din gură.Man şi Coman trebuie să aibă cu cine să joace. Cu două flori se poate face primăvara? Mai cresc Vlad, Moruţan, atunci o să pot să vorbesc de fotbal european. Nu mă dezic de Man şi de Coman", a spus el, la Digi Sport.

Formaţia FCSB a ratat calificarea în optimile Ligii Europa, după ce a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 5-1, de echipa Lazio Roma, în manşa retur a 16-imilor competiţiei. În tur, FCSB a câştigat, scor 1-0.

Golurile au fost marcate de Immobile '7, '43, '71, Bastos '35 şi Anderson '51 pentru Lazio, respectiv Gnohere '81 pentru FCSB.