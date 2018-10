Gigi Becali face o promisiune: Daca Dinamo va reusi asta, ma voi imbata in Piata Constitutiei

Gigi Becali 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gigi Becali a promis ca se va imbata in Piata Universitatii daca rivala Dinamo se va califica in play-off-ul Ligii I. "Pe cine o sa poata sa scoata, ca sunt sapte inaintea lor. Pe cine o sa poata sa elimine, ca trebuie sa elimine doua? Intreb si eu asa... Ca m-au intrebat si pe mine Lutu 2 si Lutu 1. Ca Lutu 2 (n.r. - Mihai Stoica) imi spunea: . Esti nebun! E imposbil de facut. Eu, daca el reuseste asta, care eu nu am mai baut de 25 de ani, eu ma imbat. In Piata Universitatii. Da, de bucurie. Eu nu zic ca Rednic nu e bun antrenor, e valoros antrenor, stiu si eu. Dar cum sa poti sa faci? Ca sa spui tampenia pe care a spus-o: . Cum sa spui asa ceva? La primul pas, egal, la revedere. A facut egalul si ...