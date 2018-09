Gigi Becali, impresionat de un international roman: "Asa mi-a zis MM Stoica!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gigi Becali a revenit la sentimente mai bune fata de Mihai Balasa, fundas care pana nu demult ajunsese sa fie tot mai criticat si chiar sa piarda prima echipa. Mihai Stoica a fost cel care l-a laudat pe Balasa la patronul Gigi Becali dupa evolutiile pe care fundasul le-a avut la nationala Romaniei. Vezi si: Ladislau Boloni: "Din cauza voastra am ajuns sa o urasc pe Simona Halep!" "Despre Balasa mi-a zis MM ca a fost monumental la nationala. Eu n-am vazut pentru ca am fost in Grecia. Dar mi-a zis ca a fost cel mai bun la nationala. Ca a dat in toate mingile. Vedeti cum ii laud cand merita? Asa ii critic cand nu merita. Fotbalistii stiu asta cand vin aici", a zis Gigi Becali la TV Digi Sport. ...