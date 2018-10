Gigi Becali, la un pas de a pierde clubul FCSB! Ce echipa va prelua latifundiarul

Gigi Becali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); George Becali este pe cale sa piarda clubul FCSB daca Florin Talpan, avocatul celor de la CSA Steaua, mai obtine o victorie in instanta, in procesul cu FCSB. Va fi faliment direct, a declarat Becali. Daca va pierde definitiv si acest proces, Becali va fi nevoit sa achite celor de la CSA prejudicii in valoare de 36 de milioane de euro, asa cum a stabilit o prima instanta. In consecinta, Becali ar urma sa bage in faliment actuala FCSB, pentru ca "eu nu pierd bani din fotbal": "Ce crezi? Ca sunt bolnav? Pai daca pierd 5 milioane in fotbal, crezi ca mai tin echipa? Va inselati! Nu sunt bolnav la cap ca sa bag bani la fotbal. Nu mai sunt. Eram bolnav, nebun, dar nu mai sunt. Eu sunt om sana ...