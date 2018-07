Gigi Becali: N-a fost un joc extraodinar, dar ce poti sa spui cand castigi cu 2-0?

Gigi Becali a declarat, joi, că FCSB nu a evoluat extraordinar cu Rudar Velenje, în Liga Europa, dar nu poate spune nimic rău, atât timp cât echipa antrenată de Nicolae Dică a câştigat cu 2-0, potrivit news.ro.

"Dacă câştigi 2-0, ce poţi să spui? Ăsta era scopul. E adevărat că nu a fost joc extraordinar, dar ce poţi sa zici când câştigi cu 2-0? Am jucat cu o echipă care a încurcat mai mult (n.r. - Rudar). Nu am avut un joc extraordinar, probabil dacă era nevoie de mai mult, dădeam mai mult. I-am spus lui Dică că declaraţiile mele la cald după meci au fost la nervi (n.r. - despre jucători, după Astra) şi că nu e niciun fel de problemă, Tănase, Coman, Bălaşa sunt jucători de bază. A vrut să joace fundaş central cu Momcilovici. Mi-a plăcut ceea ce e mai important, că e 2-0 şi putea să fie patru şi ca să spun că nu mi-a plăcut ceva... Într-adevăr, în prima repriză au fost nişte neatenţii care nu trebuie să le ai. Putem să primim un gol. A doua repriză, nu a mai contat. În repriza a doua, am văzut mai multă posesie, am controlat jocul fără pobleme, nu am avut nicio emoţie", a declarat Becali, la Digi Sport.

Referindu-se la viitorul meci, derbiul cu Dinamo, din campionat, Becali a lăsat să se înţeleagă că rivala e la fel de slabă ca Rudar Velenje.

"Nu mai vreau să mă laud şi să fac trufie. Cum să-mi fie frică de Dinamo? Dinamo e tot ca ăştia. Cum să-mi fie frică de Dinamo?", precizat el.

FCSB a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa slovenă Rudar Velenje, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Europa. Au marcat Man '4 şi Teixeira '74. Returul va avea loc la 2 august, la Bucureşti.

Dacă va trece de Rudar, FCSB va evolua cu Hajduk Split (Croaţia) sau cu Slavia Sofia (Bulgaria), în turul al treilea preliminar al Ligii Europa.