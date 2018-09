Gigi Becali neaga ca ar fi dorit destabilizare lui Dinamo prin oferta facuta lui Dan Nistor

Gigi Becali a declarat, sâmbătă, că nu a dorit să destabilizeze formaţia Dinamo prin oferta făcută pentru mijlocaşul Dan Nistor, fiind de părere că oficialii rivalei au destabilizat echipa, prin vânzarea lui May Mahlangu.

"N-a fost intenţia mea asta. Nu mă interesa pe mine de Dinamo să pun râcă la ei, nu mă interesa. Eu respect Dinamo, pentru că este o entitate mare, cu nume, e o echipă care are suporteri. Chiar am văzut aseară... Vorbeam cu MM şi îi spuneam: Dar ce-am făcut eu? Eu când am intrat în fotbal, am avut două obiective: Rapid şi Dinamo. Nu să le destabilizez, ci să fiu mai bun ca ei. Şi am fost mai bun nu ca Rapid şi Dinamo, ci ca toate celelalte echipe la un loc. Ce, eu i-am destabilizat? Ce, o echipă trebuie să stea într-un jucător? Păi ei l-au dat şi pe Mahlangu. Păi Mahlangu, ăla era cel care ţinea mijlocul lor. Sunt eu vinovat că l-au dat ei pe Mahlangu? De ce l-au dat pe Mahlangu? L-au dat, asta e!", a declarat Becali, la Digi Sport.

El şi-a exprimat admiraţia pentru fanii echipei rivale: "Adevăraţi suporteri! Sute, mii de suporteri până la Iaşi, la o echipă care e pe locul 10. Bravo lor! Păcat, că au suporteri super-frumoşi! Dacă avea eu suporterii lor, mamă... Mari lucruri făceam. De exemplu, ăşti de-i vezi la Dinamo, dacă se întâmpla la ei cum s-a întâmplat la mine, cu Talpan, ăştia se duceau şi făceau război. Îl luau pe Talpan şi-l ascundeau. Doar rezultatele aduc suporteri. Numai la Dinamo vin fără rezultate. Şi ăştia vin şi fără rezultate. Ăştia sunt câini adevăraţi, câini înrăiţi."

Întrebat dacă se teme de vreunul dintre antrenorii vehiculaţi că ar urma să-l înlocuiască pe Florin Bratu la Dinamo, Dan Alexa, Claudiu Niculescu, Bogdan Lobonţ, Becali a răpuns că nici Mourinho, nici Guardiola nu pot obţine rezultate cu lotul "alb-roşilor". Becali spune că nu l-ar mai ţine pe Florin Bratu antrenor la Dinamo după trei înfrângeri consecutive şi l-a avertizat indirect, astfel, pe tehnicinaul FCSB, Nicolae Dică.

"Dacă vin Alexa, Niculescu, Lobonţ, Mourinho, Guardiola şi cu toţii la un loc, ce pot să facă? Fierul poţi să-l baţi, să-l faci mai puernic, că-l încingi la foc? Dar poţi să faci din foc aur? Nu poţi. Cu cine? Cum să facă Bratu din fier aur? Eu îl respectam foarte mult pe Florin Bratu, îl vedem ce spune şi avea tot timpul logică şi mi-a plăcut foarte mult de el. Dar de la teorie la practică e greu. Când eşti la Dinamo şi pierzi trei meicuri, nu pot să spun că l-aş ţine. Şi mie dacă îmi pierde trei meciuri, e greu să-l mai ţin. Dar nu mă bag eu la Dinamo", a afirmat omul de afaceri.

Formaţia Dinamo a fost învinsă, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa CSM Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a noua a Ligii I.

Tehnicianul dinamovist Florin Bratu l-a criticat dur, vineri seară, pe Dan Nistor, spunând că acesta l-a surprins spunându-i că vrea să plece la FCSB atunci când au existat discuţii în acest sens, iar în ultima perioadă a destabilizat vestiarul şi “şi-a bătut joc” de munca sa.