Gigi Becali, turbat: „Au ajuns toate cu***** in viata politica! 

Gigi Becali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patronul FCSB e scapat de sub control de cand a aflat rezultatul alegerilor FRF. In mai putin de 24 de ore de atunci, a facut turul televiziunilor. Gigi Becali simte cum pamantul ii fuge de sub picioare, dupa ce Ionut Lupescu, omul pe care l-a sustinut puternic, a fost zdrobit de Razvan Burleanu la alegerile de la Federatia Romana de Fotbal. Speriat ca echipa sa poate avea de suferit de acum incolo, Becali a anuntat la Antena 3 ca va iesi din fotbal in acte. Latifundiarul din Pipera a vorbit apoi la Realitatea TV si, din nou, l-a facut praf pe Burleanu si s-a aratat nemultumit de situatia politica a tarii. Ce a spus Becali? *Daca vrem sa facem fotbal, trebuie sa avem demnitate. Nu putem vota un om car ...