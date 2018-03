Gigi Becali vorbeste despre presupusa scrisoare a condamnarilor, de la Comisia Europeana: Cum l-a IRONIZAT pe Adrian Nastase - 'am fost condamnat din URA'

Patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi fost şi el inclus în presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnări pentru mai mulţi grei din România. În direct la România TV, Becali a dezvăluit cum a aflat el că va fi condamnat. Ar fi aflat totul de la judecătorul care îi clasase dosarele în prima instanţă.

Citeşte şi: Traian Băsescu s-a DEZLĂNŢUIT la adresa Laurei Codruţa Kovesi: Ce ar fi spus şefa DNA în interiorul instituţiei - cum ar fi fost AMENINŢAT fostul preşedinte

"Judecătorul care m-a achitat pe mine a spus că s-a pensionat că nu vrea să facă parte dintr-o justiţie condamnată. După ce am fost achitat în toate trei, apoi am fost condamnat în toate trei de Livia Stanciu şi Ionuţ Matei. Am fost condamnat din ură pentru credinţă şi din ură personală. Cred că din ură personală a lui Băsescu. Poate şi meritam. Cât a fost Băsescu la putere, nimic nu se întâmpla fără ştirea lui", a dezvăluit Becali care l-a ironizat şi pe fostul premier, Adrian Năstase care vorbise la România TV chiar înaintea sa.

"Mă onorează faptul că mă puneţi să vorbesc după Adrian Năstase. Înseamnă că sunt mai convingător. Vinul bun se bea la urmă", a glumit Becali.