Gina Pistol a raspuns sincer la intrebarea: „E adevarat ca esti insarcinata?” Iubita lui Smiley: „M-ati luat pe nepregatite…”

In ultima vreme s-a tot vehiculat informatia potrivit careia Gina Pistol ar fi insarcinata. In aceasta dimineata, iubita lui Smiley a fost sunata in cadrul unei emisiuni de radio, iar realizatorii au intrebat-o daca este adevarat si daca se pregateste sa devina mamica. Prezentatoarea TV a fost sincera, asa cum ne-a obisnuit, de altfel, si a raspuns la intrebarea care e pe buzele tuturor.

Gina Pistol a fost sunata de Serban Huidu si colegul sau de prezentare, Dezbracatu’. Codrut Keghes l-a cerut si pe Smiley la telefon, dupa ce a auzit raspunsul oferit de iubita artistului, Gina Pistol. Frumoasa vedeta a negat zvonul care circula de cateva saptamani in presa din Romania.

„Nu, nu sunt insarcinata. Tocmai m-ati trezit din somn, m-ati luat pe nepregatite. M-am pus tarziu la somn, ca am avut filmari”, a reactionat Gina Pistol.

„Nu te credem, da-ni-l pe Smiley”, a spus Dezbracatu’.

Prezentatoarea de la „Chefi la cutite” a inceput sa rada cand a auzit replica lui Codrut Keghes, cunoscut publicului ca Dezbracatu’. Prezentatorul Serban Huidu a adus in discutie si zvonul fals care a aparut despre el zilele trecute, respectiv ca ar fi murit.

„Si despre mine s-a scris acum cateva zile ca am murit, dar uite ca nu am murit, sunt viu”, a incheiat Serban Huidu.

Gina Pistol se iubeste cu Smiley de aproape un an

In varsta de 37 de ani, Gina Pistol traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley din vara anului trecut. Atat prezentatoarea TV, cat si cantaretul nu s-au ferit sa vorbeasca in ultimul timp despre copii si casatorie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.