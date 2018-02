Gina Pistol o inteapa pe "Fundulet": "Am mancat pestisori mai mari la viata mea!" Prima declaratie a vedetei de la Antena, dupa s-a aflat de apropierea dintre Smiley si Ana Baniciu!

gina pistol facebook jp

La mai putin de 24 de ore dupa ce s-a aflat ca Ana Baniciu si Smiley si-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar si cum este in prezent relatia ei cu Smiley.

Gina Pistol a marturisit in cadrul unui interviu ca au fost si alte femei care au incercat sa ajunga in patul iubitului sau, Smiley. Fiind un subiect destul de delicat, prezentatoarea TV a incurcat o expresie prin care a vrut sa spuna, de fapt, ca au fost persoane mai bine cotate decat Ana Baniciu care au incercat sa intervina in relatiile ei de iubire.

„Nu vreau sa comentez. Nu, chiar nu vreau sa comentez. Nu ma intereseaza subiectul si nu o iau ca pe o amenintare, nu o iau ca nimic. Absolut deloc (n.r.: raspunsul Ginei Pistol la intrebarea: «Sa inteleg ca nu v-a afectat relatia?»). Am mancat eu pestisori mai mici la viata mea (n.r.: cu siguranta Gina Pistol a vrut sa spuna, de fapt, «pestisori mai mari». Dar, din cauza subiectului delicat, a folosit o alta expresie)”, a declarat prezentatoarea TV, citata de cancan.ro.

Intrebata despre iubitul ei, Gina Pistol s-a inseninat la fata si a spus ca Smiley e bine si ca e ocupat cu proiectele in care e implicat.

„E bine, munceste”, a mai spus Gina Pistol.

Pe Gina Pistol am surprins-o azi in timp ce iesea dintr-o farmacie de unde si-a luat cateva medicamente pentru gripa si raceala.

„Mi-am cumparat ceva pentru raceala si gripa. Va uitati la noi, multumim frumos!”, a spus vedeta la inceputul interviului.

