Ginecologul

O doamna se duce la medicul g i n e c o l o g, incepe medicul sa o consulte, la un moment dat suna telefonul. Cu o mana in problema doamnei, cu cealalta pe telefonul mobil, incepe sa poarte o discutie cu sotia, gesticuland in acelasi timp din mana “ocupata”:

– Da draga, o iei prima la stanga, apoi faci sensul giratoriu, a doua la dreapta, si apoi o tii tot inainte. Inainte draga, ai inteles, tooot inainte .

Si apoi inchide telefonul. La care pacienta, cu fata rosie de emotie si transpirata toata, ii spune medicului:

– Domnu’ doctor, va suparati daca va rog sa mai repetati inca o data adresa, insa de data asta sa mai treceti prin 2 -3 sensuri giratorii?

